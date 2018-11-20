Венгрия пока не собирается прекращать блокирование комиссии Украина-НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не собирается отказываться от права вето на возможность проведения комиссии Украина-НАТО.

Однако не против, чтобы глава МИД Украины Павел Климкин присутствовал на встрече руководителей МИД стран-членов НАТО, передает Радио Свобода.

– Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, что будет похож на тот, который мы имели во время последнего саммита НАТО, – сказал Сийярто.

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По его словам, проведение комиссии Украина-НАТО будет возможно только в том случае, когда венгры на Закарпатье смогут получать образование на родном языке.

К слову, МИД Украины вызвал на разговор посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за антиукраинских высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана.