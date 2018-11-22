Конституционный суд одобрил внесение изменений в Конституцию, которые предусматривают интеграцию в Евросоюз и НАТО.

Представительница президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Конституционный суд одобрил законопроект, которым предусматривается внесение правок в Конституцию касательно интеграции Украины в НАТО и ЕС, передает пресс-служба Блока Петра Порошенко.

За соответствующее решение проголосовали 14 судей. Они рассматривали соответствие законопроекта 157 и 158 статьям Конституции.

Поскольку предложенные изменения признали соответствующими Конституции, их принятие может рассмотреть Верховная Рада.

По словам Луценко, рассмотреть законопроект парламент может во время вечернего заседания.

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Президент Петр Порошенко призвал парламент как можно быстрее пересмотреть изменения в Конституцию.

В свою очередь глава Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету по вопросам правовой политики и правосудия дать заключение по законопроекту, чтобы его могли принять в первом чтении.

К слову, в 2020 году в Украине впервые проведут заседание парламентской ассамблеи НАТО.