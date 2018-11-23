Народные депутаты предложили переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, в котором народные депутаты предлагают изменить название Днепропетровской области на Сичеславскую, сообщается на сайте Верховной Рады.

В качестве инициаторов законопроекта №9310-1 касательно переименования Днепропетровской области выступили более 100 нардепов.

По словам народного депутата Егора Соболева, вновь предлагается переименовать область в Сичеславскую, передает Украинская правда.

На данный момент на сайте Верховной Рады не разместили текст проекта закона.

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К слову, Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые касаются стратегического курса страны на членство Украины в ЕС и НАТО.