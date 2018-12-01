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Масштабные сборы резервистов и территориальной обороны – дата

Масштабные сборы резервистов первой очереди и военнообязанных начнутся 3 декабря.

Введение военного положения стало причиной для проведения сборов резервистов и военнообязанных, старт которых запланирован на 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

Одной из целей сборов военные называют уточнение задач ВСУ в рамках подготовки человеческих резервов.

Сборы резервистов – кто должен появиться

Сборы будут касаться военнослужащих первой очереди резерва:

  • кого призвали в Вооруженные силы с первой по шестую очереди мобилизации и участвовавших в АТО;
  • кто прошел срочную службу с 2014 года.

Как пройдут сборы

Сборы проведут в составе бригад (15 суток) и в составе учебных центров (20 суток). Сообщается, что все мероприятия по подготовке человеческих резервов завершатся до начала новогодних праздников.

Читайте: Мобилизации из-за военного положения не будет – Генштаб

Кроме сборов резервистов планируется проведение массовых сборов военнообязанных территориальной обороны. Их подготовка продлится 10 суток и пройдет в 10 областях, где введено военное положение.

Напомним, Украинский военным повысят зарплаты до 1 января, если Россия пойдет на наземное вторжение.

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