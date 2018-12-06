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Морской охране Украины разрешили стрелять без сигнала и увеличили зону контроля

Корабли и катера пограничников теперь могут открывать огонь без предупреждения с целью отражения нападения на корабли Украины или вторжения на нашу территорию.

Возможность открытия огня по агрессору без предупреждения определено в законе № 8361 О прилегающей зоне Украины, за который проголосовали 244 народных депутата, пишет УНИАН.

Корабли Морской охраны Госпогранслужбы отныне смогут применить оружие без предупреждения в целях:

  • отражения вооруженного нападения на украинские корабли и вторжения в Украину;
  • прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций;
  • прекращения вооруженного сопротивления.

Помимо прочего, пограничникам разрешили останавливать и арестовывать суда-нарушителей за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.

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Закон также увеличивает контролируемую ГПСУ территорию на море до 24 морских миль (сейчас она составляет 12 морских миль).

– Прилегающая зона Украины – это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

Напомним, Украина может расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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