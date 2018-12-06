Россия в Крыму организовывает инфраструктуру, с помощью которой можно переправлять и запускать ядерные ракеты.

Россия готовится повторно разместить в Крыму ядерное оружие. Об этом говорят действия оккупантов по организации необходимой инфраструктуры для перемещения и запуска ядерных боеголовок.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет УНИАН.

По его словам, усилиями России происходит переоборудование ядерных хранилищ, которые использовались во времена СССР.

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Ельченко сообщил, что Россия планирует доставлять ядерное вооружение в Крыму с помощью крейсера Москва, трех подводных лодок, одного фрегата, двух небольших ракетных лодок с ракетами типа Калибр и бомбардировщиками Су-24.

Напомним, Россия отправила в аннексированный Крым более 50 самолетов, а также около десяти кораблей Черноморского флота.