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Факти / Україна / У Києві масово блокують номери телефонів з оголошень на зупинках і стовпах/

В Киеве массово блокируют номера телефонов из объявлений на остановках и столбах

В Киеве начали бороться с незаконными объявлениями на остановках и столбах. Телефонные номера указанные там блокируют, а владельцам приходит штраф.

За последние две недели в столице заблокировали 522 номера, которые были указаны на незаконных объявлениях, сообщил начальник управления контроля за благоустройством Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

– Мы разработали эффективную систему автодозвона. То есть в случае самовольного размещения рекламы на номер телефона, указанный в объявлении, непрерывно осуществляються звонки с информированием о нарушении Правил благоустройства и обязательства немедленного устранения нарушений. – отметил Панчий.

Звонки будут продолжаться до того момента, пока нарушение не будет устранено, а владелец номера не оплатит штраф – 1,7 тыс. грн.

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– Только за 2 недели составлено 10 административных протоколов, которые наполнят городской бюджет на 17 тыс. грн, и обязали нарушителей собственными силами устранить нарушения, – подытожил Тарас чулок.

Ранее Факты ICTV писали, что в центре Киева начали устанавливать главную новогоднюю елку страны.

Фото: Вечерний Киев 

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