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Факти / Україна / У Києві почали встановлювати головну ялинку країни/

В Киеве начали устанавливать главную елку страны

В центре Киева начали устанавливать главную новогоднюю елку страны.

На ролике, который опубликовала УНН в Facebook видно, что на Софийской площади уже установили огромный каркас для елки. На него уже надели несколько хвойных деревьев. Верхушку в виде звезды тоже уже красуется.

Известно, что в этом году елка будет немного ниже прошлогодней, ее высота составит 27 метров. А изюминкой станут уникальные 10-километровые гирлянды весом 10 тонн.

То как будет выглядеть елка и все новогоднее убранство на Софийской площади показали Folk Ukraine в Facebook. Так что пока в столице только начинают приготовления, можно полюбоваться фотографиями новогодней феерии.

Читайте: Выходные на Новый год 2019 (КАЛЕНДАРЬ)

К слову, Факты ICTV писали, сколько будет стоить елка.

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