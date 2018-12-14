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Россия перебросила в Крым 100 боевых самолетов нового типа

Россия продолжает перебрасывать военную технику на территорию оккупированного Крыма.

Российская армия, находящаяся в оккупированном Крыму, дополнительно вооружилась боевыми самолетами нового типа.

Как сообщает разведка Минобороны Украины, на полуостров передислоцировали 100 самолетов Су-27 и Су-30. Представитель ГУР Вадим Скибицкий пояснил, что такая военная авиатехника “может действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины”.

Также Россия перебросила в Крым 6 подводных лодок нового типа, которые могут быть носителями ракетных комплексов Калибр, способных поражать наземные цели до 1500 км.

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На побережье Крыма оккупантами были размещены 16 боевых установок ракетных комплексов Бастион и Бал. Это вооружение способно поражать цели почти во всей акватории Черного моря.

К слову, Украина в ООН заявила, что Россия в Крыму организовывает инфраструктуру для запуска ядерных ракет.

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