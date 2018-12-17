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Москитный флот – главком ВМС о тактике против агрессии РФ в Азовском море

Чтобы сдержать российскую агрессию на Азовском море, Украине необходимо сформировать так называемый москитный флот.

Командующий ВМС Игорь Воронченко считает, что для сдерживания агрессии РФ в Азовском море Украине необходимо сформировать флот, который будет состоять из малых и маневренных кораблей, передает Голос Америки.

– Как можно быстрее построить москитный компонент корабельного состава, который мог бы оперативно реагировать на все эти события и имел бы достаточный боевой потенциал, – объяснил Воронченко.

Сейчас есть некоторые проблемы с развитием, которые военно-политическое руководство обсудило с международными партнерами.

По словам командующего ВМС, корветы и фрегаты строят и передают не один год, потому перспектива построения флота является долгосрочной.

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К слову, капитан буксира Яны Капу Олег Мельничук не согласился давать показания сотрудникам ФСБ РФ.

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