Украинский моряк Олег Мельничук – капитан буксира Яны Капу, захваченного Россией в Керченском проливе – отказался давать показания сотрудникам ФСБ РФ.

Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

По его словам, в отношении Мельничука 12 декабря состоялись следственные действия.

– В своих показаниях он указал, что согласно Женевской конвенции является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний, – написал Семедляев.

Он также рассказал, что следователи ФСБ “хотят закрыть рты адвокатам” и собирают подписи “о неразглашении данных предварительного следствия”, но не смогли конкретизировать свое требование.

Поэтому Семедляев ничего не подписывал.

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Ранее командир пленных украинских моряков Денис Гриценко не признал своей вины.

Напомним, агрессию России в Керченском проливе, а именно захват украинских моряков, уже осудили 34 страны-члены ІМО.