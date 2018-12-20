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Против переименования: прихожане УПЦ МП митингуют под Радой

Под Верховной Радой собралось около 500 прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которые выступают против переименования УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине.

Верующие Московского патриархата под Радой призывают нардепов не вмешиваться в дела церкви, сообщает Громадське.

Их также волнует процедура перехода верующих из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

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Глава Верховной Рады Андрей Парубий сегодня на пленарном заседании обратился к народным депутатам с просьбой вынести на голосование законопроекты, касающиеся названия церквей и процесса перехода общин к Православной церкви Украины.

 

Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Фото, видео: Громадське

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