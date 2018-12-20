Вчера во многих городах Украины зажгли новогодние елки. Факты ICTV предлагают вам принять участие в голосовании и выбрать лучшее новогоднее дерево Украины.

Главную новогоднюю елку Украины зажгли вчера. И вместе с ней во всех городах страны праздничными огоньками засияли и другие новогодние деревья.

Елка в Киеве вышла действительно нарядной, но ей есть с кем посоревноваться. Особенно хорошей этом году стала новогодняя елка в Днепре.

Также большое внимание привлекла и новогодняя красавица в Черкассах.

Предлагаем вам вместе выбрать лучшую елку к Новому году 2019.

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К слову, Факты ICTV побывали на открытии главной елки страны и рассказали, как зажигали новогоднее дерево.