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Факти / Україна / Суспільство

Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)

Рік тому 6 січня Україна отримала Томос про автокефалію. Відтоді все більше парафій УПЦ (МП) переходять до помісної автокефальної Православної церкви України. Карту переходів дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

михайлівський золотоверхий

У Софії Київській 15 грудня 2019 року пройшов Об’єднавчий Собор Української православної церкви.

Відповідно до рішення Собору, предстоятелем Православної церкви України став митрополит Епіфаній.

Нехай і Російська православна церква була проти автокефалії української церкви, 6 січня ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.

З того дня парафії УПЦ (МП) по всій території нашої держави почали переходити у склад першої помісної церкви України.

Крім того, 12 священиків РПЦ також перейшли до Православної церкви України, за що Московський патріархат обклав їх заборонами.

– Ми не ставимо за мету кількість. Нам важливо, щоб таким був вибір громади, щоб це було вільне волевиявлення, – прокоментували Фактам ICTV у прес-службі ПЦУ.

Для інформації: парафія – це релігійна громада, нижча церковно-адміністративна одиниця християнських церков із власним храмом і священиком, що об’єднує віруючих у межах певної території.

До речі, якщо це не єдине слово, яке ви не розумієте з релігійної тематики, пропонуємо вам пройти тест на знання церковної лексики.

Читайте: Не потрібно поспішати з перенесенням Різдва на 25 грудня - ПЦУ РПЦ буде змушена визнати автокефалію ПЦУ - Епіфаній ПЦУ двічі відслужить літургію на Різдво: 25 грудня та 7 січня

Найбільш активно парафії переходять до ПЦУ на центральній і західній частинах України.

Загалом після отримання томосу про автокефалію до Православної церкви України (ПЦУ) приєдналися понад 600 парафій. Але митрополит Епіфаній у одному зі своїх інтерв’ю повідомив, що з часом прогнозується друга потужна хвиля переходів до ПЦУ.

Релігійно-інформаційна служба України створила інтерактивну карту, де можна побачити переходи громад.

Карта переходів парафій УПЦ (МП) до ПЦУ станом на 6 січня 2020 року:

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ.

Фото: Михайлівський Золотоверхий монастир

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