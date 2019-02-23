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23 февраля – “никогда снова”: как появился День защитника Украины

23 февраля в Украине не отмечается в рамках процесса по декоммунизации страны.

23 февраля – “никогда снова”: как появился День защитника Украины

Что случилось?

2014 год – российская вооруженная агрессия в Украине запустила активный процесс декоммунизации страны — отказа от советских символов и праздников.

24 сентября 2014 года – “Украина больше не будет праздновать День защитника Отечества 23 февраля” – такое заявление во время празднования Дня Независимости сделал президент Украины Петр Порошенко. “Никогда!”, – подчеркнул украинский лидер.

Рождение новой даты

Новым указом Петра Порошенко чествовать мужество и героизм украинских воинов в борьбе за независимость и территориальную целостность Украина начинает 14 октября.

Таким образом, указ президента Украины Леонида Кучмы в 1999 г. О праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля отошел в прошлое.

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Почему 14 октября?

14 октября исторически чествовали украинское войско на Покров.

14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии.

– 14 октября, Покрова Пресвятой Богородицы, еще с казацких времен был праздничным днем защитников Отечества. Поэтому сознательно вычеркивая из украинского календаря чужой, искусственно привнесенный к нам праздник российской армии-оккупанта, я естественно остановил свой выбор на 14 октября, — отметил Петр Порошенко.

К слову, раз 23 февраля больше не отмечается, значит следующий большой праздник – 8 марта. Факты ICTV решили помочь мужчинам и составили список подарков, которым будет рада любая девушка.

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