Президент України Петро Порошенко заявив про загрозу повномасштабної війни з Росією.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив на оперативно-стратегічному зборах з керівництвом ЗСУ.

– Загроза повномасштабної війни – це не декларація. Вона цілком реальна, особливо в світлі нинішніх військових приготувань противника, – зазначив Порошенко.

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Він додав, що Росія проводить підготовку на кордоні України: у Смоленській, Воронезькій, Білгородській, Ростовській областях та на території анексованого Криму.

На заході Росія формує Об’єднане стратегічне командування Захід, до складу якого входять: дві загальновійськових армії, танкові армії, армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Він також заявив про безпрецедентну мілітаризацію чорноморського регіону. Крім того, РФ розгортає ракетні частини, оснащені комплексами Іскандер на кордонах.

Раніше Факти ICTV писали, чи буде Росія атакувати та навіщо їй війська на кордонах з Україною.

Фото: АП.