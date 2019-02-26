PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Загроза повномасштабної війни реальна, йде підготовка біля кордонів - Порошенко/

Загроза повномасштабної війни реальна, йде підготовка біля кордонів – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив про загрозу повномасштабної війни з Росією.

Загроза повномасштабної війни реальна, йде підготовка біля кордонів – Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко повідомив на оперативно-стратегічному зборах з керівництвом ЗСУ.

– Загроза повномасштабної війни – це не декларація. Вона цілком реальна, особливо в світлі нинішніх військових приготувань противника, – зазначив Порошенко.

Читайте: Мир з Росією може бути тільки за однієї умови – Клімкін

Він додав, що Росія проводить підготовку на кордоні України: у Смоленській, Воронезькій, Білгородській, Ростовській областях та на території анексованого Криму.

На заході Росія формує Об’єднане стратегічне командування Захід, до складу якого входять: дві загальновійськових армії, танкові армії, армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Він також заявив про безпрецедентну мілітаризацію чорноморського регіону. Крім того, РФ розгортає ракетні частини, оснащені комплексами Іскандер на кордонах.

Раніше Факти ICTV писали, чи буде Росія атакувати та навіщо їй війська на кордонах з Україною.

Фото: АП.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У 2019 Україна сформує підрозділи, озброєні новими системами
Українці зможуть отримати щомісячну допомогу за третю дитину
Порошенко розповів анекдот і станцював на молодіжному форумі
Порошенко розповів про роботу мрії
Порошенко: Членство в ЄС і НАТО гарантує свободу від диктатури РФ
Пенсіонери отримають 2,4 тис. грн за невиплачену індексацію
13,6 млрд грн від євроблях підуть на індексацію пенсій – Порошенко
Україно, ми з тобою: росіяни вийшли на марші пам’яті Нємцова
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка