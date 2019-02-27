Тарифы на коммунальные услуги сегодня делают неконкурентной украинскую промышленность, они должны быть снижены.

Об этом во время встречи с коллективом Никопольского завода ферросплавов заявил глава Партии Відродження Виктор Бондарь.

Он отметил, что сегодня Никопольский завод ферросплавов является образцом украинской промышленности. Предприятие обеспечивает работой 6 тыс. человек и дает около 40% налоговых поступлений в бюджет города Никополь.

– Этот завод отчисляет в госбюджет 1,5 млрд грн налогов ежегодно. Однако предприятие платит просто сумасшедшие суммы государству за энергоносители – около 600 млн грн в месяц, или 7 млрд гривен в год! Еще буквально четыре года назад суммы были в пять раз меньше. О чем это говорит? О бессистемности экономической политики государства, о том, что власть, по сути, берет промышленность в заложники, превращает в инструмент получения для себя политической выгоды. Нет никаких программ возрождения и поддержки промышленности, власть это не интересует, – заявил Виктор Бондарь.

Он напомнил, что в 2007-2010 годах возглавлял Днепропетровскую ОГА, и констатировал: с тех пор инфраструктура региона пришла в упадок.

– Я вижу, что из региона, который обеспечивает казну Украины валютой, налогами, а людей – рабочими местами, просто “выкачивают” деньги. При этом разрушается потенциал области. Уже пора вынести приговор власти, отправить этих государственников на незаслуженный отдых, – подчеркнул лидер Партии Відродження.

Как отметил глава правления, генеральный директор ОАО Никопольский завод ферросплавов, руководитель Днепропетровской областной организации Партии Відродження Владимир Куцин, цены на энергоносители сегодня являются главной проблемой для производителя.

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– Более 30% в себестоимости выпускаемой продукции составляет доля платы за электроэнергию. Когда готовился закон об электроэнергетике, первая часть которого вступила в силу с 1 января, нам обещали, что цены на энергоносители снизятся, потому что будет рынок, и мы сможем покупать электроэнергию у разных поставщиков. К сожалению, этого не случилось. Наоборот: в январе электроэнергия для нас подорожала на 5% по сравнению с декабрем.

Конечно, это очень большая нагрузка. У нас нет возможности поднимать цену на готовую продукцию – ее будет сложно реализовать. Поэтому делаем все для снижения себестоимости. Также, к сожалению, постоянный рост тарифов на коммунальные услуги делает очень проблематичным повышение заработной платы. Но мы стараемся, держимся. Конечно, хотелось бы государственной поддержки. К сожалению, ее нет, – подчеркнул Владимир Куцин.













Виктор Бондарь: Тарифы для промышленности должны быть снижены / 3 фотографии

Напомним, 31 января глава партии Відродження, народный депутат Виктор Бондарь подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.