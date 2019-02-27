Тарифи на комунальні послуги нині роблять неконкурентною українську промисловість, вони мусять бути знижені.

Про це під час зустрічі з колективом Нікопольського заводу феросплавів заявив голова Партії Відродження Віктор Бондар.

Він зазначив, що сьогодні Нікопольський завод феросплавів є взірцем української промисловості. Підприємство забезпечує роботою 6 тис. осіб і дає близько 40% податкових надходжень до бюджету міста Нікополь.

– Цей завод відраховує до держбюджету 1,5 млрд грн податків щорічно. Однак підприємство платить просто шалені суми державі за енергоносії – близько 600 млн грн на місяць, або 7 млрд грн на рік! Ще буквально чотири роки тому суми були в п’ять разів меншими. Про що це говорить? Про безсистемність економічної політики держави, про те, що влада, по суті, бере промисловість у заручники, перетворює на інструмент отримання для себе політичної вигоди. Немає жодних програм відродження і підтримки промисловості, владу це не цікавить, – заявив Віктор Бондар.

Він нагадав, що у 2007-2010 роках очолював Дніпропетровську ОДА, і констатував: відтоді інфраструктура регіону занепала.

– Я бачу, що з регіону, який забезпечує бюджет України валютою, податками, а людей – робочими місцями, просто “викачують” гроші. При цьому руйнується потенціал області. Вже час винести вирок владі, відправити цих державників на незаслужений відпочинок, – підкреслив лідер Партії Відродження.

Як зазначив голова правління, генеральний директор ВАТ Нікопольський завод феросплавів, керівник Дніпропетровської обласної організації Партії Відродження Володимир Куцін, ціни на енергоносії сьогодні є головною проблемою для виробника.

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– Понад 30% у собівартості нашої продукції становить частка плати за електроенергію. Коли готувався закон про електроенергетику, перша частина якого набула чинності 1 січня, нам обіцяли, що ціни на енергоносії знизяться, оскільки буде ринок, і ми зможемо купувати електроенергію у різних постачальників. На жаль, цього не сталося. Навпаки: в січні електроенергія для нас подорожчала на 5% порівняно з груднем.

Звісно, це дуже велике навантаження. У нас немає можливості піднімати ціни на готову продукцію – її складно буде реалізувати. Тому робимо все для зниження собівартості. Також, на жаль, постійне зростання тарифів на комунальні послуги робить дуже проблематичним підвищення заробітної плати. Але ми намагаємося триматися. Звичайно, хотілося б державної підтримки. На жаль, її немає, – підкреслив Володимир Куцін.













Віктор Бондар: Тарифи для промисловості повинні бути знижені / 3 фотографии

Нагадаємо, 31 січня голова партії Відродження, народний депутат Віктор Бондар подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента України, що відбудуться 31 березня.