Депутатская группа партия Відродження требует отменить повышение тарифов, запланированное с 1 мая 2019 года.

Об этом во время выступления на заседании Согласительного совета руководителей фракций ВР заявил сопредседатель депутатской группы партия Відродження Виктор Бондарь.

Он отметил, что в мае в очередной раз вырастут цены на газ и электроэнергию. Однако сегодня власть пытается отвлечь внимание людей от ситуации.

– Предлагают провести эксперимент и раздать субсидии «живыми» деньгами. В бюджете заложено на так называемую монетизацию субсидий только 20 млрд грн, и больше денег нет. Эти средства люди потратят на лекарства, продукты питания, а долги за коммунальные услуги и дальше будут увеличиваться. Только за последние месяцы задолженность по оплате услуг ЖКХ увеличилась практически в два раза и составляет 56 млрд грн. То есть те 20 млрд плюс так называемое виртуальное увеличение пенсий станут подачкой перед выборами. Они, по сути, будут использованы за счет государства на подкуп избирателей, – отметил Виктор Бондарь.

Он добавил, что сразу после выборов миллионы граждан рискуют потерять субсидию, поскольку с мая вступают в силу новые правила правительства.

– Если у кого есть задолженность в 340 грн, то он теряет право на получение субсидии. Это говорит о том, что власть сознательно идет на уменьшение количества субсидиантов. Также на май запланировано дальнейшее повышение тарифов: на 20% – на газ, и как следствие – на отопление. И еще на 30% поднимутся тарифы на электроэнергию, – заявил политик.

Виктор Бондарь обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с требованием поставить на голосование проект постановления об отмене повышения тарифов.

– Правительство знает и понимает, что это, по сути, является коррупционной схемой по подкупу избирателей. До 1 мая продержаться – а там как Бог даст. Поэтому, Андрей Владимирович, нельзя стоять в стороне. Я обращался в прошлый раз, перед голосованием по Конституции: надо ставить на голосование проект постановления, который подписали все лидеры фракций! Он предусматривает отмену повышения тарифов, проведение энергоаудита. И тогда мы сможем навести порядок. Нельзя об этом молчать! Тарифы сегодня съедают страну изнутри. Люди не в состоянии их оплачивать. А то, что предлагает власть, я повторяю, – это схема по скупке голосов, – подчеркнул сопредседатель депутатской группы партии Відродження.

Напомним, председатель партии Відродження Виктор Бондарь представил свою предвыборную программу.