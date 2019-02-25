PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Парламент должен вмешаться и остановить очередное повышение тарифов – Бондарь/

Парламент должен вмешаться и остановить очередное повышение тарифов – Бондарь

Депутатская группа партия Відродження требует отменить повышение тарифов, запланированное с 1 мая 2019 года.

Парламент должен вмешаться и остановить очередное повышение тарифов – Бондарь

Об этом во время выступления на заседании Согласительного совета руководителей фракций ВР заявил сопредседатель депутатской группы партия Відродження Виктор Бондарь.

Он отметил, что в мае в очередной раз вырастут цены на газ и электроэнергию. Однако сегодня власть пытается отвлечь внимание людей от ситуации.

– Предлагают провести эксперимент и раздать субсидии «живыми» деньгами. В бюджете заложено на так называемую монетизацию субсидий только 20 млрд грн, и больше денег нет. Эти средства люди потратят на лекарства, продукты питания, а долги за коммунальные услуги и дальше будут увеличиваться.

Только за последние месяцы задолженность по оплате услуг ЖКХ увеличилась практически в два раза и составляет 56 млрд грн. То есть те 20 млрд плюс так называемое виртуальное увеличение пенсий станут подачкой перед выборами. Они, по сути, будут использованы за счет государства на подкуп избирателей, – отметил Виктор Бондарь.

Он добавил, что сразу после выборов миллионы граждан рискуют потерять субсидию, поскольку с мая вступают в силу новые правила правительства.

– Если у кого есть задолженность в 340 грн, то он теряет право на получение субсидии. Это говорит о том, что власть сознательно идет на уменьшение количества субсидиантов. Также на май запланировано дальнейшее повышение тарифов: на 20% – на газ, и как следствие – на отопление. И еще на 30% поднимутся тарифы на электроэнергию, – заявил политик.

Виктор Бондарь обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с требованием поставить на голосование проект постановления об отмене повышения тарифов.

– Правительство знает и понимает, что это, по сути, является коррупционной схемой по подкупу избирателей. До 1 мая продержаться – а там как Бог даст. Поэтому, Андрей Владимирович, нельзя стоять в стороне. Я обращался в прошлый раз, перед голосованием по Конституции: надо ставить на голосование проект постановления, который подписали все лидеры фракций!

Он предусматривает отмену повышения тарифов, проведение энергоаудита. И тогда мы сможем навести порядок. Нельзя об этом молчать! Тарифы сегодня съедают страну изнутри. Люди не в состоянии их оплачивать. А то, что предлагает власть, я повторяю, – это схема по скупке голосов, – подчеркнул сопредседатель депутатской группы партии Відродження.

Напомним, председатель партии Відродження Виктор Бондарь представил свою предвыборную программу.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Виктор Бондарь подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Лидер Відродження Виктор Бондарь представил программу, с которой идет в президенты
Бондарь: Відродження требует проверить закупки импортного газа Нафтогазом
Бондарь вошел в топ-100 влиятельных украинцев
Бондарь: Фракции должны объединиться, чтобы защитить людей от коммунального террора
Партия Відродження призывает ограничить зарплату руководителям госмонополий
Відродження призывает Совет Европы принять меры по чернобыльцам
Для населения нужно использовать газ украинской добычи – Відродження
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка