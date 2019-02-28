Украинские промышленные предприятия за свой счет, без помощи со стороны государства, содержат социальные объекты. Это колоссальная нагрузка для бюджетообразующих производств, учитывая повышенные тарифы на энергоносители и земельные налоги.

Об этом во время посещения спортивной базы Никопольского завода ферросплавов СК Электрометаллург заявил глава партии Відродження Виктор Бондарь.

По словам народного депутата, промышленные регионы, обеспечивающие казну Украины доходами от экспорта, налогами, а людей – рабочими местами, остались без должной государственной поддержки.

Политик считает, что в первую очередь для крупных промышленных предприятий нужно отменить налог на землю, на которой расположены социальные объекты. Эти и другие нормы, направленные на поддержку и развитие украинской промышленности, внесены в законопроект №8145 авторства депутатов группы партия Відродження.

Ранее документ получил одобрительные оценки промышленников и представителей бизнеса.

– Необходимо отменить налог на землю под спорткомплексами, жилыми домами, Дворцами культуры. Чтобы предприятия были заинтересованы строить для своих сотрудников такие социальные объекты. Как этот, например, спортивный комплекс. Иначе получается, что предприятие владеет землей, хочет построить что-то на благо людей, но не может этого сделать. Потому что налогов с обслуживания таких социальных объектов надо заплатить столько же, как и с промышленного производства. Это глупость, нигде в мире такого нет. Строишь стадион? Вот тебе льготы. Да еще город и вся страна должны помогать. А здесь пытаются все свалить на предприятие, – подчеркнул Виктор Бондарь.

По словам главы правления, генерального директора ОАО Никопольский завод ферросплавов, руководителя Днепропетровской областной организации партии Відродження Владимира Куцина, достойное содержание социальных объектов завода – это принцип полноценной работы и заботы о коллективе.

– Это моя принципиальная позиция как руководителя. Все социальные объекты, которые я принял около 20-ти лет назад, сегодня работают. Причем работают значительно лучше. Предприятие как бы компенсирует недочеты в области государственной социальной политики. Сегодня о металлургах вообще никто не заботится. И естественно, многие предприятия отрасли просто закрываются. Мы имеем определенный запас прочности, традиции, крепкий трудовой коллектив. За счет этого держимся. Но нам тоже становится все сложнее и сложнее, – рассказал Владимир Куцин.

Напомним, председатель партии Відродження Виктор Бондарь представил свою предвыборную программу.