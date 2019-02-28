Українські промислові підприємства своїм коштом, без допомоги з боку держави, утримують соціальні об’єкти. Це колосальне навантаження для бюджетоутворюючих виробництв, з огляду на підвищені тарифи на енергоносії та земельні податки.

Про це під час відвідування спортивної бази Нікопольського заводу феросплавів СК Електрометалург заявив голова партії Відродження Віктор Бондар.

За словами народного депутата, промислові регіони, які забезпечують бюджет України доходами від експорту, податками, а людей – робочими місцями, залишилися без належної державної підтримки.

Політик вважає, що насамперед для великих промислових підприємств потрібно скасувати податок на землю, на якій розташовані соціальні об’єкти. Ці та інші норми, спрямовані на підтримку і розвиток української промисловості, внесені до законопроекту №8145 авторства депутатів групи партія Відродження.

Раніше документ отримав схвальні оцінки промисловців і представників бізнесу.

– Необхідно скасувати податок на землю під спорткомплексами, житловими будинками, Палацами культури. Щоб підприємства були зацікавлені будувати для своїх працівників такі соціальні об’єкти. Як цей, наприклад, спортивний комплекс. Інакше виходить, що підприємство володіє землею, хоче побудувати щось на благо людей, але не може цього зробити. Бо податків з обслуговування таких соціальних об’єктів треба заплатити стільки ж, як і з промислового виробництва. Це дурість, якої ніде в світі немає. Будуєш стадіон? Ось тобі пільги. Та ще місто і вся країна повинні допомагати. А тут намагаються все звалити на підприємство, – підкреслив Віктор Бондар.

За словами голови правління, генерального директора ВАТ Нікопольський завод феросплавів, керівника Дніпропетровської обласної організації Партії Відродження Володимира Куціна, належне утримання соціальних об’єктів заводу – це принцип повноцінної роботи і турботи про колектив.

– Це моя принципова позиція як керівника. Всі соціальні об’єкти, які я прийняв близько 20-ти років тому, сьогодні працюють. Причому працюють значно краще. Підприємство наче компенсує недоліки в сфері державної соціальної політики. Сьогодні про металургів взагалі ніхто не піклується. Не дивно, що багато підприємств галузі просто закриваються. Ми маємо певний запас міцності, традиції, надійний трудовий колектив. За рахунок цього тримаємося. Але нам теж стає все складніше, – розповів Володимир Куцин.

Нагадаємо, голова партії Відродження Віктор Бондар презентував свою передвиборчу програму.