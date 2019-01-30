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Лідер Відродження Віктор Бондар презентував програму, з якою йде в президенти

Голова партії Відродження Віктор Бондар презентував свою передвиборчу програму. Серед її пріоритетів – розвиток вітчизняної економіки, промисловості, підвищення міжнародного авторитету України.

Лідер Відродження Віктор Бондар презентував програму, з якою йде в президенти

Документ під назвою Україні потрібне Відродження політик представив під час з’їзду партії Відродження, який відбувся 30 січня у Києві.

Він наголосив, що з цією програмою братиме участь у виборах на пост президента України. Цей всебічний план дій не лише окреслює його цілі як кандидата від партії Відродження на посаду глави держави, а й містить перелік конкретних кроків для втілення цих завдань у життя.

За словами Бондаря, в основі його програми – ідеї, спрямовані на розвиток економіки країни.

– Моя мета – економічний прорив нашої держави в світові лідери промислового виробництва та ІТ-потенціалу. Це масштабне будівництво надсучасних промислових і енергетичних об’єктів, відновлення дорожньої інфраструктури, реконструкція морських портів, аеропортів.

Це запуск програм із радикального збільшення видобутку нафти й газу на території країни та скорочення витрат енергоресурсів щонайменше на 30% на рівні держави. Це створення сприятливого інвестиційного клімату, податкового та митного законодавства, недопущення втручання правоохоронних органів у роботу бізнесу.

Ми пропонуємо політику економічного патріотизму. Українська промисловість і бізнес понад усе. Підтримуємо українське. Створюємо неймовірні можливості для бізнесу та інвесторів, – закликав Віктор Бондар.

Зокрема, в інтересах зміцнення української промисловості та виробництва кандидат у президенти пропонує відкоригувати відносини з міжнародними партнерами.

– Насамперед треба переглянути умови співпраці з МВФ. Співробітництво з міжнародними партнерами має передбачати стимулювання розвитку економіки, кредитування промисловості й підтримку виробництв.

Ось за рахунок чого ми повинні віддавати зовнішні запозичення, а не за рахунок підвищення тарифів на газ, яке зробило півкраїни залежною від субсидій, – вважає політик.

Читайте: Вибори 2019: у деклараціях усіх кандидатів є помилки

Економічне і промислове відродження України дозволить підвищити соціальні стандарти, переконаний Віктор Бондар.

– Я вірю, що разом ми зможемо реалізувати всі цілі, окреслені у цій програмі, якими б амбітними вони не здавались. Бо відродження України є нашою спільною метою, – підкреслив кандидат у президенти.

Як повідомлялося, 30 січня, з’їзд партії Відродження ухвалив рішення про участь у президентських виборах 31 березня 2019 року. Кандидатом на пост президента України обраний голова політсили Віктор Бондар.

Нагадаємо, ми писали, чого очікувати від президентських виборів 2019 в Україні, скільки кандидати витратять на свої кампанії та інші залаштункові моменти обрання глави держави.

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