В ЦИК до сих пор не решили как доставлять избирательные бюллетени и другую документацию в окружные избирательные комиссии.

Центральной избирательной комиссии не удалось закупить архивные боксы. Они нужны для перевозки бюллетеней и избирательной документации с участков в окружные избирательные комиссии, после подсчета голосов.

24 января объявили открытые торги на услуги по изготовлению и доставке боксов через систему ProZorro. Однако за весь период тендера поступило всего лишь 2 заявки, которые предлагали неполные комплекты документов. До 24 февраля в тендерный комитет поступили только два предложения с неполным комплектом документов.

– Поэтому тендерный комитет ЦИК вынужден отклонить эти предложения, поскольку они не соответствуют условиям тендерной документации. Таким образом торги по закупке архивных боксов отменили, – сообщают в ЦИК.

Новый тендер провести уже не удастся, потому что до выборов осталось мало времени. В связи с этим нет альтернативного решения, поэтому вопрос как будут доставляться избирательные бюллетени и другую документацию остается открытым.

31 марта на выборах презента Украины избиратель получит бюллетень длиной 1,15 м. Объясняют это тем, что в этом году рекордное количество кандидатов. Сейчас сняли свою кандидатуру уже 5 политиков, поэтому вероятно длина сократится.

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