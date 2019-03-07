PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

ЦВК не закупила бокси для доставки бюлетенів

У ЦВК досі не вирішили як доставлятимуть виборчі бюлетені та іншу документацію до окружних виборчих комісій.

ЦВК не закупила бокси для доставки бюлетенів

Центральній виборчій комісії не вдалося закупити архівні бокси. Вони потрібні для перевезення бюлетнів та виборчої документації з дільниць до окружних виборчих комісій, після підрахунку голосів.

24 січня оголосили відкриті торги на послуги з виготовлення та доставки боксів через систему ProZorro. Проте за увесь період тендеру поступило всього лише 2 заявки, які пропонували неповні комплекти документів.  До 24 лютого в тендерний комітет надійшли лише дві пропозиції з неповним комплектом документів.

– Тому тендерний комітет ЦВК змушений відхилити ці пропозиції, бо вони не відповідають умовам тендерної документації. Таким чином торги із закупівлі архівних боксів відмінили, – повідомляють у ЦВК.

Новий тендер провести уже не вдастся, бо до виборів залишилося обмаль часу. У зв’язку з цим немає альтернативного рішення, тому питання як доставлятимуться виборчі бюлетені та іншу документацію залишається відкритим.

31 березня на виборах презента України виборець отримає бюлетень довжиною 1,15 м. Пояснюють це тим, що цьогоріч рекордна кількість кандидатів. Наразі зняли свою кандидатуру вже 5 політиків, тому ймловірно довжина скоротиться.

Факти ICTV підготували для вас окремий проект про президентські вибори 2019.

Джерело: ЦВК

Фото: УНІАН

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори 2019: Садовий подав заяву до ЦВК про зняття своєї кандидатури
Скільки ЦВК витратить на друк виборчих бюлетенів
Від 158 тис. грн: скільки заробляють члени ЦВК перед виборами
Не допустити фальсифікацій: ЦВК влаштувала тренінг для членів ОВК
Російські хакери атакували ЦВК – Порошенко
Вибори 2019: ЦВК назвала кількість виборців у списках
Сайт та сервер захищені: як ЦВК протидіє хакерам та шахраям
Іноземні спостерігачі на виборах в Україні: чому не буде росіян і реакція Європи
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка