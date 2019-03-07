У ЦВК досі не вирішили як доставлятимуть виборчі бюлетені та іншу документацію до окружних виборчих комісій.

Центральній виборчій комісії не вдалося закупити архівні бокси. Вони потрібні для перевезення бюлетнів та виборчої документації з дільниць до окружних виборчих комісій, після підрахунку голосів.

24 січня оголосили відкриті торги на послуги з виготовлення та доставки боксів через систему ProZorro. Проте за увесь період тендеру поступило всього лише 2 заявки, які пропонували неповні комплекти документів. До 24 лютого в тендерний комітет надійшли лише дві пропозиції з неповним комплектом документів.

– Тому тендерний комітет ЦВК змушений відхилити ці пропозиції, бо вони не відповідають умовам тендерної документації. Таким чином торги із закупівлі архівних боксів відмінили, – повідомляють у ЦВК.

Новий тендер провести уже не вдастся, бо до виборів залишилося обмаль часу. У зв’язку з цим немає альтернативного рішення, тому питання як доставлятимуться виборчі бюлетені та іншу документацію залишається відкритим.

31 березня на виборах презента України виборець отримає бюлетень довжиною 1,15 м. Пояснюють це тим, що цьогоріч рекордна кількість кандидатів. Наразі зняли свою кандидатуру вже 5 політиків, тому ймловірно довжина скоротиться.

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