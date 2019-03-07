Українські пацієнти зможуть користуватися електронними медичними картками.

Електронна медична картка пацієнта працює в тестовому режимі з 1 березня.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Наразі така картка доступна сімейним лікарям, терапевтам та педіатрам тих медзакладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я та мають контракт з Національною службою здоров’я України. Таких закладів первинної медичної допомоги є 1 216.

Електронна медкартка буде автоматично доступна у системі лікарю, тому додатково реєструватися чи спеціально приходити в медзаклад не потрібно.

Читайте: Чи можна пошкодити коліна під час бігу – пояснює Уляна Супрун

До електронної медичної картки лікар вноситиме інформацію під час кожного візиту пацієнта, направлення та рецепти.

За словами Уляни Супрун, згодом планують запустити персональний кабінет пацієнта.

Крім того, вже з квітня 2019 року рецепт на Доступні ліки лікар виписуватиме через електронну систему охорони здоров’я.

Раніше Факти ICTV публікували карту сімейних лікарів та амбулаторій в містах України.