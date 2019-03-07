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Українці отримають електронні медичні картки

Українські пацієнти зможуть користуватися електронними медичними картками.

Українці отримають електронні медичні картки

Електронна медична картка пацієнта працює в тестовому режимі з 1 березня.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Наразі така картка доступна  сімейним лікарям, терапевтам та педіатрам тих медзакладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я та мають контракт з Національною службою здоров’я України. Таких закладів первинної медичної допомоги є 1 216.

Електронна медкартка буде автоматично доступна у системі лікарю, тому додатково реєструватися чи спеціально приходити в медзаклад не потрібно.

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До електронної медичної картки лікар вноситиме інформацію під час кожного візиту пацієнта, направлення та рецепти.

За словами Уляни Супрун, згодом планують запустити персональний кабінет пацієнта.

Крім того, вже з квітня 2019 року рецепт на Доступні ліки лікар виписуватиме через електронну систему охорони здоров’я.

Раніше Факти ICTV публікували карту сімейних лікарів та амбулаторій в містах України.

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