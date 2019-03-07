Беременные женщины имеют право получить 126 дней больничного в связи с родами.

На 30-й неделе беременности у женщин есть право получить оплачиваемый больничный, связанный с родами.

Длится больничный по беременности и родам 126 дней и рассчитывается приблизительно в 70 дней до родов и 56 дней после.

Для того, чтобы оформить больничный понадобится:

получить на 30-й неделе беременности справку 147/у в поликлинике по месту жительства;

обратиться с этой справкой в бухгалтерию на работе;

написать соответствующее заявление на имя директора.

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Выплаты по такому больничному проходят в полном объеме и страховой стаж здесь практически не играет роли.

Учитываться он будет лишь в том случае, когда у женщины меньше шести месяцев трудового стажа. Тогда для расчета выплат будут использоваться такие понятия как минимальная и максимальная критерии.

Кроме того, при начислениях за больничный по беременности и родам не учитывают другие листы нетрудоспособности и предыдущие периоды декретного отпуска и ухода за ребенком до трех лет.

К слову, в 2018 году в Украине на 31,9% выросли выплаты за один день больничного.