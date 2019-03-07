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Як отримати лікарняний по вагітності та пологах

Вагітні жінки мають право отримати 126 днів лікарняного у зв’язку з пологами.

Лікар

На 30-му тижні вагітності у жінок є право отримати оплачуваний лікарняний, пов’язаний з пологами.

Триває лікарняний по вагітності та пологах 126 днів і розраховується приблизно в 70 днів до пологів і 56 днів після.

Для того, аби оформити лікарняний знадобиться:

  • отримати на 30-му тижні вагітності довідку 147/у в поліклініці за місцем проживання;
  • звернутися з цією довідкою в бухгалтерію на роботі;
  • написати відповідну заяву на ім’я директора.

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Виплати за таким лікарняним проходять в повному обсязі і страховий стаж тут практично не грає ролі.

Враховуватися він буде лише в тому випадку, коли у жінки менше шести місяців трудового стажу. Тоді для розрахунку виплат  використовуватимуться такі поняття як мінімальна і максимальна критерії.

Крім того, при нарахуваннях за лікарняний по вагітності та пологах не враховують інші листки непрацездатності та попередні періоди декретної відпустки і догляду за дитиною до трьох років.

До слова, у 2018 році в Україні на 31,9% зросли виплати за один день лікарняного.

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