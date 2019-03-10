В Запорожской области не доступны экстренные номера 101, 102, 103 и 112, а в Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи 101.

В Днепропетровской области из-за повреждения магистральной линии, возникли проблемы со связью.

– С мобильных операторов Киевстар и Водафон невозможно дозвониться на спецлинию 101. Ремонтные работы продолжаются, – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

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В ведомстве просят пользоваться средствами городской связи по номеру 056-744-30-19 или 056-744-25-87.

Также в Запорожской области за технических проблем временно не работают экстренные номера 101, 102, 103 и 112 с мобильных операторов Киевстар и Водафон.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве задержали мужчин, которые притворялись таксистами и обворовывали пассажиров.