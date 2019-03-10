PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Запорожье и Днепропетровщине не работают линии спецсвязи

В Запорожской области не доступны экстренные номера 101, 102, 103 и 112, а в Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи 101.

На Запорожье и Днепропетровщине не работают линии спецсвязи

В Днепропетровской области из-за повреждения магистральной линии, возникли проблемы со связью.

– С мобильных операторов Киевстар и Водафон невозможно дозвониться на спецлинию 101. Ремонтные работы продолжаются, – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Читайте: В Киеве пьяный подросток угнал у отца авто и протаранил полицию

В ведомстве просят пользоваться средствами городской связи по номеру 056-744-30-19 или 056-744-25-87.

Также в Запорожской области за технических проблем временно не работают экстренные номера 101, 102, 103 и 112 с мобильных операторов Киевстар и Водафон.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве задержали мужчин, которые притворялись таксистами и обворовывали пассажиров.

Источники: ГУ ДСНС України у Дніпропетровської області, ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Смертельное ДТП в Киевской области: погибли 5 человек
Вертолеты от Airbus: обновленные характеристики и зачем Украине
В Карпатах погибли двое туристов от обморожения
В Украине создадут Единую авиационную систему ГСЧС из 55 вертолетов
Киевстар прекращает соединение с незаконными номерами Крыма и Донбасса
В Бердянске закрыли школы и детсады, люди стоят в очередях за водой
В Харькове на людей обрушилась крыша торгового павильона
Непогода на Закарпатье: без света 41 населенный пункт
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка