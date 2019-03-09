В Киеве полицейские устроили погоню за пьяным подростком, который угнал у отца авто.

Поздно вечером 8 марта в Киеве полицейские задержали пьяного 16-летнего подростка, который угнал у отца авто и устроил ДТП с патрульным Toyota Prius.

Копы погнались за Lancia, когда получили сообщение об угоне машины и заметили ее на улицах столицы.

Водитель требование правоохранителей остановиться проигнорировал и начал убегать. В результате подросток не вписался в поворот и протаранил патрульное авто.

Полицейский с травмой руки госпитализирован для обследования.

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В крови водителя Lancia обнаружили 0,78 промилле алкоголя.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве лоб в лоб столкнулись фура и легковушка.

Источник: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный