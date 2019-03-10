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Факти / Україна

На Запоріжжі та Дніпропетровщині не працюють лінії спецзв’язку

У Запорізькій області не доступні екстрені номери 101, 102, 103 і 112, а в Дніпропетровській області тимчасово не працює лінія спецзв’язку 101.

На Запоріжжі та Дніпропетровщині не працюють лінії спецзв’язку

У Дніпропетровської області через пошкодження магістральної лінії, виникли проблеми зі зв’язком.

– З мобільних операторів Київстар та Водафон не можливо дозвонитися на спец лінію 101. Ремонтні роботи тривають, – розповіли у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

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У відомстві просять користуйтесь засобами міського зв’язку за номером 056-744-30-19 або 056-744-25-87.

Також у Запорізькій області через технічні проблеми тимчасово не працюють екстрені номери 101, 102, 103 та 112 з мобільних операторів Київстар та Водафон.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві затримали чоловіків, які прикидалися таксистами і обкрадали пасажирів.

Джерела: ГУ ДСНС України у Дніпропетровської області, ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Dreamstime

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