У Запорізькій області не доступні екстрені номери 101, 102, 103 і 112, а в Дніпропетровській області тимчасово не працює лінія спецзв’язку 101.

У Дніпропетровської області через пошкодження магістральної лінії, виникли проблеми зі зв’язком.

– З мобільних операторів Київстар та Водафон не можливо дозвонитися на спец лінію 101. Ремонтні роботи тривають, – розповіли у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

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У відомстві просять користуйтесь засобами міського зв’язку за номером 056-744-30-19 або 056-744-25-87.

Також у Запорізькій області через технічні проблеми тимчасово не працюють екстрені номери 101, 102, 103 та 112 з мобільних операторів Київстар та Водафон.

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