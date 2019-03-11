Україна займає 12 місце серед найбільших експортерів зброї у світі.
У минулорічному рейтингу Україна посідала 11 місце. Цьогоріч її обігнала Південна Корея. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI).
П’ятірку найбільших експортерів основних видів озброєння в 2014–18 роках складали США, Росія, Франція, Німеччина і Китай.
Україна у 2014-2018 роках скоротила експорт зброї на 47% .
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Крім того, імпорт зброї з України протягом 2014-2018 років, попри воєнний конфлікт, залишався на досить низькому рівні.
За даними дослідження, США залишаються найбільшим експортером основних видів озброєнь у світі. В той же час російський експорт озброєнь в 2014-2018 роках зменшився на 17%.
До слова, Франція і Німеччина також скоротили експорт зброї на 43 і 13% відповідно.
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