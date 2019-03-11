Военные, которые находятся на передовой в зоне проведения ООС будут голосовать на ротационной основе.

На выборах президента Украины военные, которые находятся на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил, будут голосовать на ротационной основе.

Другие военные будут голосовать так же, как и все граждане Украины.

Вопрос о голосовании на передовой будут решать командиры, чтобы военные могли проголосовать по очереди.

– Кто-то до обеда несет службу, остальные голосуют на специально созданных избирательных участках в воинских частях, кто-то будет голосовать после обеда, – сказал представитель пресс-центра ООС Алексей Трегуб.

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По его словам, все военные получат возможность проголосовать на выборах президента Украины.

К слову, Центральная избирательная комиссия еще не закупила архивные боксы, которые используются для перевозки бюллетеней.