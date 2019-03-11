Військові, які знаходяться на передовій в зоні проведення ООС, голосуватимуть на ротаційній основі.

На виборах президента України військові, які знаходяться на передовій у зоні проведення Операції Об’єднаних сил, голосуватимуть на ротаційній основі.

Інші військові голосуватимуть так само, як й всі громадяни України.

Питання щодо голосування на передовій вирішуватимуть командири, аби військові могли проголосувати за чергою.

– Хтось до обіду несе службу, решта голосує на спеціально створених виборчих дільницях у військових частинах, хтось голосуватиме після обіду, – сказав представник прес-центру ООС Олексій Трегуб.

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За його словами, усі військові отримають можливість проголосувати на виборах президента України.

До слова, Центральна виборча комісія іще не закупила архівні бокси, які використовуються для перевезення бюлетенів.