Сергій Кривонос нещодавно був кандидатом у президенти, але зняв свою кандидатуру на користь Порошенка, зараз його призначили заступником секретаря РНБО замість Олега Гладковського.

На президентські вибори 2019 кандидатуру Кривоноса висунула партія Воїни АТО, але 6 березня військовий заявив про відмову від участі у президентських виборах.

До цього Кривонос працював першим заступником Командувача Сил спеціальних операцій ЗС, але в терміни президентської кампанії взяв відпустку.

Кривонос очолить комісію з питань обороннної промисловості та військово-технічного співробітництва. Президент наголосив, що Сергій Кривонос займеться питанням переозброєння ЗСУ та інших військових формувань. Також секретар працюватиме над питанням співпраці України з НАТО.

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Раніше на посаді заступника секретаря РНБО і голови міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю був Олег Гладковський, який фігурує у розслідуванні щодо розкрадання в оборонному комплексі, але 4 березня Порошенко підписав указ про його звільнення.

Нагадаємо, син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подав до суду на журналіста Дениса Бігуса.