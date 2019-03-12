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Заступником секретаря РНБО призначили Сергія Кривоноса

Сергій Кривонос нещодавно був кандидатом у президенти, але зняв свою кандидатуру на користь Порошенка, зараз його призначили заступником секретаря РНБО замість Олега Гладковського.

Заступником секретаря РНБО призначили Сергія Кривоноса

На президентські вибори 2019 кандидатуру Кривоноса висунула партія Воїни АТО, але 6 березня військовий заявив про відмову від участі у президентських виборах.

До цього Кривонос працював першим заступником Командувача Сил спеціальних операцій ЗС, але  в терміни президентської кампанії взяв відпустку.

Кривонос очолить комісію з питань обороннної промисловості та військово-технічного співробітництва. Президент наголосив, що Сергій Кривонос займеться питанням переозброєння ЗСУ та інших військових формувань. Також секретар працюватиме над питанням співпраці України з НАТО.

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Раніше на посаді  заступника секретаря РНБО і голови міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю був Олег Гладковський, який фігурує у розслідуванні щодо розкрадання в оборонному комплексі, але 4 березня Порошенко підписав указ про його звільнення.

Нагадаємо, син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подав до суду на журналіста Дениса Бігуса.

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