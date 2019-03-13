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Факти / Україна

Кривонос запропонував реформувати Укроборонпром

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос запропонував провести масштабну реформу Укроборонпрому.

Укроборонпром

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вважає, що для зміцнення обороноздатності держави потрібно провести масштабну реформу Укроборонпрому.

Кривонос додав, що вже найближчим часом він звернеться до Верховної Ради, аби вона якнайшвидше розглянула законопроект щодо реформування Укроборонпрому.

– Це надасть можливість зробити роботу концерну максимально прозорою, унеможливить корупційну складову, відновить довіру до керівництва концерну з боку громадян України та іноземних партнерів, – вважає заступник секретаря РНБО.

За його словами, повноцінна та прозора реформа держконцерну потребує залучення міжнародних партнерів і фахівців.

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До слова, президент Петро Порошенко заявив, що буде ініційовано проведення міжнародного аудиту Укроборонпрому.

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