По делу о хищениях в оборонном комплексе подозрения Андрею Рогозе и Виталию Жукову – не последние.

На заседании временной следственной комиссии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на сегодня вручено подозрение не только Андрею Рогозе, но и Виталию Жукову и это не последнее подозрение по делу о хищениях в оборонных структурах.

Генеральный прокурор утверждает, что необходимо сначала доказать подлинность переписки, которые журналисты обнародовали в своем расследовании.

– Только при наличии доказательной базы можно вручать подозрение, – сказал Луценко.

Также он добавил, что прокуратура уже установила время и дату утечки информации – это сентябрь прошлого года.

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– Почему публикации состоялись в разгар избирательной кампании, задавать вопросы не буду: оставлю это политикам, – подчеркнул генпрокурор.

Информация, которая есть у следствия, была загружена с телефонов не подвергалась вмешательству и не менялась с 22 февраля 2017 года до момента проведения экспертизы. Разговор между фигурантом расследования Виталием Жуковым и руководителем Укроборонпрома Павлом Букиним по делу следствия отсутствует.

На заседании СНБО Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома, в частности ревизию всех заключенных контрактов. Привлечены иностранные эксперты.

Напомним, ГПУ расследует только одно уголовное производство по Укроборонпрому.