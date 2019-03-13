У справі про розкрадання в оборонному комплексі підозри Андрію Рогозі і Віталію Жукову – не останні.

На засіданні тимчасової слідчої комісії генпрокурор Юрій Луценко заявив, що станом на сьогодні вручено підозру не тільки Андрію Рогозі, а й Віталію Жукову і це не остання підозра у справі про розкрадання в оборонних структурах.

Генеральний прокурор стверджує, що необхідно спершу довести автентичність листувань, які журналісти оприлюднили у своєму розслідуванні.

– Тільки за наявністю доказової бази можна вручати підозру, – сказав Луценко.

Також він додав, що прокуратура уже встановила час і дату витоку інформації – це вересень минулого року.

Читайте: Хто сяде за розкрадання в оборонці і як заробляли на військових контрактах

– Чому публікації відбулися в розпал виборчої кампанії, я задавати питання не буду: залишу це політикам, – наголосив генпрокурор.

Інформація, яка є у слідства, була завантажена з телефонів і не піддавалася втручанню та не змінювалася з 22 лютого 2017 року до моменту проведення експертизи. Розмова між фігурантом розслідування Віталієм Жуковим і керівником Укроборонпрому Павлом Букіним у справі слідства відсутня.

На засіданні РНБО президент ініціював проведення міжнародного аудиту Укроборонпрому, зокрема ревізію всіх укладених контрактів. Залучені іноземні експерти.

Нагадаємо, ГПУ розслідує тільки одне кримінальне провадження щодо Укроборонпрому.