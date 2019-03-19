Оценочная миссия МВФ приедет в Украину для того, чтобы пересмотреть программу stand-by.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в мае-июне 2019 ожидается прибытие миссии Международного валютного фонда в Украину, которая будет заниматься пересмотром программы stand-by.

Только после этого в МВФ будут рассматривать решение о предоставлении следующего транша Украине.

По словам Маркаровой, на прошлой неделе в стране работала техническая миссия МВФ, а не оценочная.

Она добавила, что в Фонде обеспокоены решением Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение, а также задержкой с большой приватизацией.

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К слову, в Нафтогазе планируют обсудить с МВФ вопрос о повышении цены на газ для населения.