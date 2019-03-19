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Россия хочет начать новую газовую войну – Климкин

Россия хочет организовать “газовую войну” и будет пытаться это сделать после окончания срока действия действующих договоренностей по транзиту газа через Украину.

Россия хочет начать новую газовую войну – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил убеждение, что Россия попытается организовать новую “газовую войну”, после окончания срока действия действующих договоренностей по транзиту газа через Украину.

– Вероятность очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться и увеличивать запасы газа в наших хранилищах. Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимает возможность российских провокаций, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Россия намекает на тайные договоренности в то время, когда Украина и ЕС настаивают на заключении договоров по европейским правилам.

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– Это означает, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных тайных договоров. Сейчас Россия намекает на возможность договориться по ее правилам, – обяснил министр.

Также Павел Климкин рассказал, что контракты на старых условиях уже не действительны для будущих договоренностей с юридической точки зрения.

Напомним, Крым стал для Кремля опасной добычей и неподъемным грузом, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды.

Источник: Интерфакс-Украина

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