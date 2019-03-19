Россия хочет организовать “газовую войну” и будет пытаться это сделать после окончания срока действия действующих договоренностей по транзиту газа через Украину.

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил убеждение, что Россия попытается организовать новую “газовую войну”, после окончания срока действия действующих договоренностей по транзиту газа через Украину.

– Вероятность очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться и увеличивать запасы газа в наших хранилищах. Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимает возможность российских провокаций, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Россия намекает на тайные договоренности в то время, когда Украина и ЕС настаивают на заключении договоров по европейским правилам.

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– Это означает, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных тайных договоров. Сейчас Россия намекает на возможность договориться по ее правилам, – обяснил министр.

Также Павел Климкин рассказал, что контракты на старых условиях уже не действительны для будущих договоренностей с юридической точки зрения.

Напомним, Крым стал для Кремля опасной добычей и неподъемным грузом, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды.