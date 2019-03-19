Росія хоче організувати “газову війну” і намагатиметься це зробити після закінчення терміну дії чинних домовленостей щодо транзиту газу через Україну.

Міністр закородонних справ Павло Клімкін висловив переконання, що Росія спробує організувати нову “газову війну”, після закінчення терміну дії чинних домовленостей щодо транзиту газу через Україну.

– Ймовірність дуже велика. Таку можливість розуміють наші партнери і кажуть, що до цього потрібно готуватися і збільшувати запаси газу в наших сховищах. Зараз не тільки ми, а й Європа добре розуміє можливість російських провокацій, – наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

Росія натякає на таємні домовленості в той час, коли Україна і ЄС наполягають на укладенні за європейськими правилами.

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– Це означає, що газ необхідно продавати на східному кордоні. Тарифи мають бути розраховані на основі методології, яка закладена в європейських правилах, тоді ми уникаємо будь-яких можливих таємних договорів. Зараз Росія натякає на можливість домовитися за її правилами, – пояснив міністр.

Також Павло Клімкін розповів, що контракти на старих умовах уже не дійсні для майбутніх домовленостей із юридичної точки зору.

Нагадаємо, Крим став для Кремля небезпечною здобиччю та непідйомним тягарем, ціна якого набагато перевершує сумнівні політичні дивіденди.