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Многодетные семьи с двойней получат двойную ежемесячную помощь – Рева

Если у семьи одновременно рождается несколько детей, и она становится многодетной, то ежемесячная помощь будет выплачиваться на каждого новорожденного.

Многодетные семьи с двойней получат двойную ежемесячную помощь – Рева

Многодетной семье ежемесячная помощь будет выплачиваться на каждого новорожденного, сказал министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, доплата будет осуществляться в случае двойни – на второго и третьего ребенка.

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Напомним, каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячное пособие от государства в размере прожиточного минимума для детей.

Выплачивать средства начнут с 1 апреля и они составят 1 тыс 626 грн в месяц на одного ребенка, с 1 июля – 1 тыс 699 грн, с 1 декабря – 1 тыс 779 грн.

Источник: Интерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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