Если у семьи одновременно рождается несколько детей, и она становится многодетной, то ежемесячная помощь будет выплачиваться на каждого новорожденного.

Многодетной семье ежемесячная помощь будет выплачиваться на каждого новорожденного, сказал министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, доплата будет осуществляться в случае двойни – на второго и третьего ребенка.

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Напомним, каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячное пособие от государства в размере прожиточного минимума для детей.

Выплачивать средства начнут с 1 апреля и они составят 1 тыс 626 грн в месяц на одного ребенка, с 1 июля – 1 тыс 699 грн, с 1 декабря – 1 тыс 779 грн.