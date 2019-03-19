Якщо у сім’ї одночасно народжується кілька дітей, і вона стає багатодітною, то щомісячна допомога виплачуватиметься на кожного новонародженого.

Багатодітній родині щомісячна допомога виплачуватиметься на кожного новонародженого, сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.

За словами міністра, доплата здійснюватиметься в разі двійні – на другу і третю дитину.

Читайте: Допомога на дітей 2019: види і розмір виплат

Нагадаємо, кожна багатодітна сім’я отримає на третю, четверту, п’яту та наступну дитину до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму для дітей.

Виплачувати кошти почнуть з 1 квітня і вони складуть 1 тис 626 грн на місяць на одну дитину, з 1 липня – 1 тис 699 грн, з 1 грудня – 1 тис 779 грн.