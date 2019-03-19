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За завышенные платежки трех облгазов украинцам сделают перерасчет

Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз насчитывали потребителям дополнительные объемы газа.

За завышенные платежки трех облгазов украинцам сделают перерасчет

Проверки Нафтогазом Винницагаза, Волыньгаза и Киевоблгаза подтвердили незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с помощью использования коэффициентов.

Теперь нарушители будут вынуждены заплатить штраф. Его размер определит НКРЭКУ во время заседания 22 марта.

Кроме того, комиссия обяжет их провести перерасчет для всех бытовых потребителей.

Читайте: Нафтогаз обсудит с МВФ снижение цены на газ

К слову, ориентировочный размер штрафов может составить 850 тыс. грн.

Ранее Факты ICTV писали о том, что долги от незаконных начислений не повлияют на субсидии.

Источник: Нафтогаз Украины

Фото: Pexels

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