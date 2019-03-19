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За завищені платіжки трьох облгазів українцям зроблять перерахунок

Вінницягаз, Волиньгаз та Київоблгаз нараховували споживачам додаткові обсяги газу.

За завищені платіжки трьох облгазів українцям зроблять перерахунок

Перевірки Нафтогазом Вінницягазу, Волиньгазу та Київоблгазу підтвердили незаконність додаткових нарахувань обсягів газу побутовим споживачам за допомогою використання коефіцієнтів.

Тепер порушники будуть вимушені сплатити штраф. Його розмір визначить НКРЕКП під час засідання 22 березня.

Крім того, комісія зобов’яже їх провести перерахунок для всіх побутових споживачів.

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До слова, орієнтовний розмір штрафів може становити 850 тис. грн.

Раніше Факти ICTV писали про те, що борги від незаконних нарахувань не вплинуть на субсидії.

Джерело: Нафтогаз України

Фото: Pexels

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