У проекті бюджету Канади на 2019 рік, який внесено до парламенту, передбачено виділення упродовж трьох років $105,6 млн на військову підтримку України.

Частина цих коштів піде на поновлення військової тренувальної місії UNIFIER в Україні, згідно з якою близько 200 канадських військових тренуватимуть українських колег щонайменше до березня 2022 року.

– До цієї суми входять $99,6 млн додаткових коштів, виділених протягом трьох років на продовження військового внеску Канади, а також до $6 млн на підтримку ширших зусиль із втілення безпекових та оборонних реформ в Україні, – йдеться у проекті бюджету.

Також військова підтримка України ”доповнює участь Канади у заходах із запевняння та стримування в Центральній та Східній Європі в рамках операції REASSURANCE, яка в липні 2018 року була подовжена та протягом чотирьох років обійдеться у $514 млн”.

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