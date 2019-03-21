Общая длина всех бюллетеней, которые подготовили к первому туру выборов президента Украины будет составлять более 24 тыс. км.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что общая длина всех бюллетеней, напечатанных к первому туру выборов президента составляет 24 354 км.

Примерно такое же расстояние между Киевом и Монтевидео (столица Уругвая).

По словам Слипачук, процесс печатания бюллетеней значительно усложнился, поскольку они являются самыми большими за всю историю выборов в Украине.

Общая площадь бюллетеней составляет примерно 5 квадратных километров, что эквивалентно размеру 70 футбольных полей.

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Председатель ЦИК добавила, что для первого тура выборов президента Украины планируют напечатать больше 30,4 млн бюллетеней.

К слову, Центральная избирательная комиссия не допустила к выборам 24 наблюдателей ОБСЕ с гражданством РФ.