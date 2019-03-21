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Загальна довжина бюлетенів на вибори складе більше 24 тис. км – ЦВК

Загальна довжина всіх бюлетенів, які підготували до першого туру виборів президента України складатиме більше 24 тис. км.

Загальна довжина бюлетенів на вибори складе більше 24 тис. км – ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що загальна довжина усіх бюлетенів, що надруковані до першого туру виборів президента становить 24 354 км.

Приблизно така сама відстань між Києвом та Монтевідео (столиця Уругваю).

За словами Сліпачук, процес друкування бюлетенів значно ускладнився, оскільки вони є найбільшими за всю історію виборів в Україні.

Загальна площа бюлетенів складає приблизно 5 квадратних кілометрів, що еквівалентно розміру 70 футбольних полів.

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Голова ЦВК додала що для першого туру виборів президента України планують надрукувати більше 30,4 млн бюлетенів.

До слова, Центральна виборча комісія не допустила до виборів 24 спостерігачів ОБСЄ з громадянством РФ.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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