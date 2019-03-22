Бесплатное лечение, как цветок папоротника, все слышали, но никто не видел. Врачи находят различные пути для выманивания денег у пациента.

Медицинские услуги – затратная вещь. Пришли в больницу, долго стоим в очереди в ожидании попасть на прием. Как только заходим в кабинет врача, то сразу просят деньги за любую консультацию.

Врачебные схемы

Руководитель благотворительной организации Богдана Левицкая показала фотографии маленькой Эвелины. У двухлетней девочки обнаружили опухоль на печени. Женщина говорит, что деньги собирали со всех ресурсов, где было возможно, но в итоге столкнулись с подлостью врачей.

– Врач сразу сказал, что у них действует обязательная программа – благотворительный взнос 6,5 тыс. грн, – рассказала Богдана Левицкая.

Богдана не смолчала и дала резонанс этой ситуации, но так поступают не все.

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Нужна ли оплата

Все благотворительные взносы уже по своему названию указывают, что они добровольные. Пациент не должен в принудительном порядке оплачивать все взносы. Весь оборот благотворительных средств фиксируется в системе и человек получает чек.

У пациента остается право на срочное бесплатное оперативное вмешательство, если есть угроза жизни.

Напомним, в Украине появилась электронная карта семейных врачей и медицинских учреждений, где можно получить первичную медицинскую помощь.