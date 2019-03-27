Кандидат в президенты Украины и экс-руководитель СБУ Валентин Наливайченко рассказал, как бывший СБУшник Василий Прозоров, который работал на российские спецслужбы в 2014-2015 годах, смог вернуться в Украину и работать здесь.

Наливайченко в эфире Свободы слова заявил, что это позор для спецслужбы и заверил, что не знал и не знает Василия Прозорова.

– Но я расскажу, что было после Революции Достоинства, СБУ была пустой, руководство бежало в Крым и перешло на сторону российского агрессора. Во дворе СБУ все напоминало пепелище, потому что жгли документы, незаконные прослушивания, незаконные дела против нас всех участников Революции Достоинства.

Также они уничтожали преступления, вместе с ФСБ РФ, которую приглашали и принимали во время Революции Достоинства в Киеве в центральном здании СБУ. Запускали агентов, офицеров ФСБ в первую очередь в департаменты киберзащиты, контрразведки, более того вывозили этих самых перебежчиков, – рассказал он.