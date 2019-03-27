PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как Василий Прозоров смог вернуться в Украину работать

Кандидат в президенты Украины и экс-руководитель СБУ Валентин Наливайченко рассказал, как бывший СБУшник Василий Прозоров, который работал на российские спецслужбы в 2014-2015 годах, смог вернуться в Украину и работать здесь.

Как Василий Прозоров смог вернуться в Украину работать

Наливайченко в эфире Свободы слова заявил, что это позор для спецслужбы и заверил, что не знал и не знает Василия Прозорова.

– Но я расскажу, что было после Революции Достоинства, СБУ была пустой, руководство бежало в Крым и перешло на сторону российского агрессора. Во дворе СБУ все напоминало пепелище, потому что жгли документы, незаконные прослушивания, незаконные дела против нас всех участников Революции Достоинства.

Также они уничтожали преступления, вместе с ФСБ РФ, которую приглашали и принимали во время Революции Достоинства в Киеве в центральном здании СБУ. Запускали агентов, офицеров ФСБ в первую очередь в департаменты киберзащиты, контрразведки, более того вывозили этих самых перебежчиков, – рассказал он.

Читайте: Пропил честь офицера: реакция СБУ на заявление Прозорова

Напомним, что экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров признался на пресс-конференции в Москве, что с апреля 2014 года передавал стране-агрессору данные о действиях украинской армии во время АТО на Донбассе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка