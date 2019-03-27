Кандидат у президенти України та екс-керівник СБУ Валентин Наливайченко розповів, як колишній СБУшник Василь Прозоров, який працював на російські спецслужби у 2014-2015 роках, зміг повернутися до України і працювати тут.

Наливайченко в ефірі Свободи слова заявив, що це ганьба для спецслужби та запевнив, що не знав та не знає Василя Прозорова.

– Але я розкажу, що було після Революції Гідності, СБУ була порожньою, керівництво втікло в Крим і перейшло на бік російського агресора. Двір СБУ нагадував попелище, бо палили документи, незаконні прослуховування, незаконні справи проти нас всіх учасників майдану.

Також вони знищували злочини, разом з ФСБ РФ, яку запрошували і приймали під час Революції Гідності у Києві у центральній будівлі СБУ. Запускали агентів, офіцерів ФСБ у насамперед у департаменти кіберзахисту, контррозвідки, більше того вивозили ось таких перебіжчиків, – розповів він.